  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

Ardahan'ın Göle ilçesinde önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Ekleme: 29.09.2022 - 16:23 Güncelleme: 29.09.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden sesGöle'de önceki gün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremde, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı.

Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, 'Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık' dedi.


Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

Ardahan'da depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi

Ardahan'da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde konutları hasar gören vatandaşlar ve artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler geceyi çadırlarda geçirdi.

Göle'de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Saat 17:08'de kaydedildi: Tüyleri diken diken eden ses

Ardahan depremi sonrası korkutan uyarı: Göle fayı 6.8'lik deprem üretme potansiyeline sahip

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli uyarılarda bulundu. Sözbilir, 'Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip' ifadelerini kullandı.
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı: 'Vahim sonuçları olur'
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Mersin'de şehit düşen kahraman polisin son sözleri
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi