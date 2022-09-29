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Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum'un Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol arama çalışmalarına başladı. Başkan Sekmen müjdeyi 'müthiş petrol çıkacak' diye duyurdu. Peki, Türkiye'de Petrol Çıkarılan Yerler nereler? Petrol bulunan şehirler nereler? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri? Son dakika: Petrol çıkan iller ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 29.09.2022 - 13:29 Güncelleme: 29.09.2022 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar
Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Döner (rotary) sondaj teknolojisi ile yaklaşık 60 bin hektarlık arazide derinliği maksimum 2,553 metre olacak şekilde 'Taşkesen-1' arama kuyusu açıldı. Kuyular ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, 'Bakın şu anda Tekman'da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak' dedi. 

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Türkiye'de Petrol Çıkarılan Yerler

Şanlıurfa'da her gün 20-30 tanker taşınıyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkı yaklaşık yarım asırdır yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat Havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığını ileri sürerken günlük yaklaşık 20-30 tanker ham petrolün rafinerilerde işlenmek üzer Hatay'a taşındığını belirtiyor.

Bölge genelinde 50-60 adet üstü beton ile kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek, bu kuyularında aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Gaziantep, Adıyaman hattında 4 kuyu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin beton ile kapatıldığını kaydetti.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde zeytin bahçesi bulunan Mustafa Yüksel, 28 Mayıs'ta arazisinde su bulmak için sondaj yaptırdı. 204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah madde çıkarken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bölgede inceleme yaptı. TPAO yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6'sının petrol, yüzde 94'ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede heyecan yaşandı.

ADANA'DA DA PETROL BULUNMUŞTU
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

Batman ilinden sonra üretim konusunda 2. sırada 220 petrol kuyusu bulunan Adıyaman bulunmaktadır. Adıyaman'da günlük 7.970 varil petrol çıkartılmaktadır. Bu da Adıyaman'ın Türkiye genelinde en fazla petrol çıkartılan 2. şehir olduğu anlamına gelmektedir.

201 adet petrol kuyusu ile Diyarbakır ili takip etmektedir. Günlük 6.890 varil üretimi yapılan Diyarbakır'da, yapılan üretim üretilen petrolün yaklaşık %25-26'lık kısmına denk Türkiye'de gelmektedir. Diyarbakır'da Güney Yıldızı firmaları petrol çıkarılması faaliyetini Perenco ve yürütmektedir.

Diyarbakır'ı 113 petrol kuyusu ile Mardin takip etmektedir. Mardin'de yaklaşık olarak 1.770 günlük varil üretimi yapılmaktadır. Mardin'den sonra listede Şanlıurfa ve Kırklareli gelmektedir.

Şanlıurfa'da 18 kuyudan 430 varil günlük üretim yapılırken Kırklareli'de 27 kuyudan 200 varil günlük üretim gerçekleştirilmektedir. Bu şehirler dışında ise Kilis, Siirt ve Adana'da da ufak çaplı petrol çıkartılma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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