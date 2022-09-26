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TÜİK sektörel güven endeksi verilerini açıkladı

Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Ekleme: 26.09.2022 - 13:02 Güncelleme: 26.09.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
TÜİK sektörel güven endeksi verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 116,2 iken eylülde 118,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4,8 arttı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta 112,9 iken bu ay 115,9'a çıktı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4,3 yükseldi, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,9 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 86,3 iken bu ay 88,1'i gördü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,2 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 5,8'lik artış kayıtlara geçti.
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