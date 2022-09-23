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Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında sosyal medya videosu çekmek için araştırma yapan bir gezgin tarafından daha önce keşfedilmemiş bir şey buldu. Bunun üzerine yetkililer bölgeyi kapatarak inceleme başlattı.

Ekleme: 23.09.2022 - 12:54 Güncelleme: 23.09.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü
İlçede yaşayan Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi.

Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı.

Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.

Amacının Karya Kralı Hekatomnos'a ait bir iz bulmak olduğunu belirten Aşık, şöyle devam etti:


'Hekatomnos'un kabartmalarının, heykellerinin Gümüşkesen Anıtı'na, Euromos Antik Kenti'ne taşınan beyaz mermerlerin nerede çıkarıldığını merak ettim ve onları aramaya koyuldum. Madenleri ararken böyle taş üzerine oyulmuş bir kabartma fark ettim.

Müze yetkililerine haber verdim. Müze yetkilileri, yaptıkları incelemede bu kabartmanın 2 bin yıllık olduğunu ve genellikle mermer ocaklarında koruma görevi gördüğüne inanılan, mitolojide kahraman olarak anılan Herakles'e ait olabileceğini söylüyorlar. Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum.'

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Bölgede inceleme yapan Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, Herakles heykeli olduğunu düşündükleri kabartma ve etrafında inceleme yaparak, alanın arkeolojik SİT alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü
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