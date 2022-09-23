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Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana ve kuzu karkas alım fiyatlarının kilogram başına 2 lira artırıldığını duyurdu. Besiciler bu artışla beraber dana karkasın kilogramını 96 liradan, kuzu karkasın kilogramını 92 liradan satabilecekler.

Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı!
Ekleme: 23.09.2022 - 19:06 Güncelleme: 23.09.2022 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medye hesabı Twitter'dan dana ve kuzu karkas alım fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırdıklarını açıklayan Bakan Kirişci, "Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL'den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL'den 92 TL'ye çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı!
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