İYİ Parti'ye ihale kıyağı Akşener'e soruldu... Vatandaşa cevap vermedi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Gelişme sonrası ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, Tekin'i oldukça sert sözlerle hedef almış, 'münasebetsiz ve hadsiz' olarak nitelemişti.CHP'Lİ YARKADAŞ: 'BENİ KONUŞTURMASINLAR'İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 'HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar.' demişti. Gelişme sonrası, İYİ Parti Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Yarkadaş, gelişmeler sonrasında katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınlamış, 'İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez.' diye konuşmuştu.Yarkadaş, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıklamıştı.AKŞENER'İ TERLETEN ANLAR: İHALE KIYAĞINI SORAN VATANDAŞA SESSİZ KALDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.Akşener'e bir bijuteri dükkanında, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı iddialarıyla ilgili soru soruldu. Akşener, soruya sessiz kaldı.