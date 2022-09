İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..Başkan Erdoğan, Lapid ile görüşmesi esnasında odada bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile İsrail Başbakanı Lapid'i tanıştırdı.HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ?Tanışma esnasında İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başkan Erdoğan'a 'Hangi takımı tutuyorsunuz' sorusunu iletti.1 NUMARA MİLLİ TAKIMBaşkan Erdoğan ise bu soruya '1 numara Milli Takım' yanıtını verirken Lapid, Fenerbahçe'ye ilişkin konuştu.'FENERBAHÇE İLE KÖTÜ ANILARIM VAR'Lapid yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe ile kötü anılarım var. Bizi hep yeniyorlardı.' dedi.