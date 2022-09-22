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İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. Görüşme esnasında odada bulunan FIFA Başkanı Infantino ve Lapid'i tanıştıran Başkan Erdoğan ikili ile kısa süre sohbet etti. Gülüşmelerin yaşandığı diyalogda Başkan Erdoğan'a tuttuğu takım soran İsrail Başbakanı Yair Lapid "Fenerbahçe ile iyi anılarımız yok bizi hep yeniyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o anlar... .

Ekleme: 22.09.2022 - 01:37 Güncelleme: 22.09.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..

İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....

İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..

Başkan Erdoğan, Lapid ile görüşmesi esnasında odada bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile İsrail Başbakanı Lapid'i tanıştırdı.

HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ?

Tanışma esnasında İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başkan Erdoğan'a 'Hangi takımı tutuyorsunuz' sorusunu iletti.

İsrail Başbakanı Lapid ile Başkan Erdoğan'ın futbol diyaloğu! Infantino da merakla izledi! Hangi takımı tutuyorsunuz diye sordu....

1 NUMARA MİLLİ TAKIM

Başkan Erdoğan ise bu soruya '1 numara Milli Takım' yanıtını verirken Lapid, Fenerbahçe'ye ilişkin konuştu.

'FENERBAHÇE İLE KÖTÜ ANILARIM VAR'

Lapid yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe ile kötü anılarım var. Bizi hep yeniyorlardı.' dedi.

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