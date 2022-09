Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .

Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, 'Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir.' dedi.Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti.'PUTİN'DEN NEFRET EDEN HERKES...'Adalet Bakanı Marco Buschmann da 'Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir.' dedi.KULEBA: RUSYA'DA SEFERBERLİK İLANININ İLK GÜNÜNDE BİNLERCE RUS...Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ardından konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 'On binlerce yurttaşımız vatanlarını korumak için yurtdışından geri döndü' ifadelerini kullanarak, 'Ukrayna dışında dünyada hiçbir ulus barışı daha fazla istemez' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 'Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması' başlığıyla gerçekleşen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da konuştu.Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı gösteren Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde aldığı kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, Ukrayna vatandaşlarının ülkeye dönerek cepheye gittiğini ancak Rus vatandaşlarının seferberlik kararı sonrasında ülkeyi terk etmeye başladığına dikkat çekti.Kuleba, 'Rusya bir şeyi anlamalı. Asla hepimizi öldüremeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya her yönden saldırdığında, on binlerce yurttaşımız vatanlarını korumak için yurtdışından geri döndü. Rusya'da seferberlik ilanının ilk gününde binlerce Rus yurtdışına uçak biletleri aldı. Bu uçak biletlerin büyük çoğunluğu birkaç saat içinde tükendi' dedi.Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararını 'yenilgi' olarak yorumlayan Kuleba, 'Bu karar tüm dünyaya karşı yenilginin ilanıdır' ifadelerini kullandı.'ADALET OLMADAN BARIŞ OLMAZ'Rusya'nın savaş suçu işlediğini ve yenilginin ardından yargılanacağını savunan Kuleba, 'Rusya başarısız olacak ve hemen ardından eylemlerinin, savaş suçlarının, soykırım suçlarının, insanlığa karşı suçların sonuçlarına katlanacak. Adalet sağlanacak. Adalet olmadan barış olmaz. Rusya bu saldırganlıktan kurtulamaz' dedi.'UKRAYNA DIŞINDA DÜNYADA HİÇBİR ULUS BARIŞI DAHA FAZLA İSTEMEZ'Tüm dünyanın kendilerinin Rusya ile müzakere masasına oturup oturmayacağını merak ettiğini söyleyen Kuleba, 'Muhtemelen birçoğunuz beni dinliyor ve barışçıl bir çözümün mümkün olup olmadığını merak ediyorsunuz. Rusya ve Ukrayna ortak bir masaya oturacak mı sorusunu soruyorsunuz. Çok açık konuşacağım. Ukrayna dışında dünyada hiçbir ulus barışı daha fazla istemez. Barış ve istikrarlı kalkınma dışında hiçbir şey istemedik. Bu savaşı asla istemedik, asla tercih etmedik. Sadece normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak burada sadece Ukrayna'nın barış arzusu yeterli değil. Diğer tarafta yalnızca şiddet dilini, silahların dilini görebiliriz' ifadelerini kullandı.