Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki! Muhalefet zihinsel kuraklık içinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'özel misafir' olarak katıldığı Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Şangay Örgütü'ne 'üyelik' sinyali vererek, 'Türkiye'nin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o.' ifadesini kullandı.Erdoğan, hedefin Şangay 5'lisine üyelik olduğunu belirterek 'Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır' dedi.CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının çok büyük bir hata olacağını öne sürerek, 'Batı'yla arasının daha da açılacağını düşünüyorum. Türkiye diyalog ortağıdır, öyle kalması doğrudur. Yani, denge politikası güdeceğim diye hem orada, hem burada olamazsınız.' dedi.'BU YÜZDEN SENELEDİR İKTİDAR YÜZÜ GÖRMÜYORSUNUZ'Çeviköz'ün açıklamalarını, katıldığı canlı yayında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, muhalefetin zihinsel bir kuraklık içinde olduğunu ve bu tip açıklamalar nedeniyle de senelerdir iktidar yüzü göremediğini vurguladı.Türkiye'nin ulusal çıkarlarına göre hareket etmesinin doğru olduğunun altını çizen Cevizoğlu, 'Dünya bizi konuşuyor şu anda, onu dedirtecek düzeye geldik. Aşık olduğunuz yabancılar Lozan'a attıkları imzaya uymuyor, terör örgütlerini besliyor.' diye konuştu.Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:'MUHALEFET DÜŞÜNSEL, FİKİRSEL KURAKLIK İÇİNDE''Bizim muhalefette bir zihinsel, düşünsel, fikirsel bir kuraklık olduğu için bunların analizini yapamıyor. Yapamadığı için de son 70 yıldır iktidar olamıyor. Belli düşüncelere kendisini hapsetmiş vaziyette muhalefet. Çeviköz'ün söylediklerini söylememesi gerekirdi, karşı olabilir ama öyle dememesi gerekiyordu.'MESLEK BİLGİSİNE AYKIRI CÜMLE KURUYOR'Çeviköz emekli büyükelçi, meslek bilgisine aykırı bir cümle kuruyor. Karmakarışık bir durumdayız biz. Jonglör gibiyiz, uluslararası alan böyle bir şey. Herkes böyle yapıyor. Daha düne kadar Rusya'nın Ukrayna saldırılarından önce NATO tartışmaları yapılıyordu.'ARTIK ONLAR DÜŞÜNMELİ'Rusya neden Ukrayna'ya saldırdı? NATO yüzünden, sınırıma geliyor dedi. Bu kadar karışık bir dünyada her şeyin olabileceğini düşünmeliyiz. AB bizi kendi birliğine almıyor.Biz orada mevcut değiliz ki? Adam PKK'ya yardım ediyor, Yunanistan'da üs kuruyor biz bunları mı düşüneceğiz? Bağıra bağıra PKK'ya binlerce tır silah göndermiyor mu? Ermenistan'ı kışkırtarak Azerbaycan'a saldırması, bizi de oradan sıkıştırması. Artık onlar düşünmeli değil mi? Çeviköz, Atatürkçüyüm diyebilir mi?'ERDOĞAN GİTSİN DİYE KURULMUŞ 7'Lİ MASA'Türkiye'de bir şeyler oluyor mu? Erdoğan bir şekilde gitsin diye kurulmuş bir 7'li masa var. Kozmik bilgilerle bir araya gelen partiler var.'DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR'Erdoğan yapıyorsa, puan yazacaksınız. Kılıçdaroğlu yapsaydı onu alkışlayacaktık. Dünya bizi konuşuyor şu anda, onu dedirtecek düzeye geldik.'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA NASIL UYGUNSA ÖYLE DAVRANACAĞIZ'Lozan'a attıkları imzaya hiçbir şekilde uymuyor bu yabancılar. Türkiye'nin çıkarlarına nasıl uygunsa öyle davranacağız.