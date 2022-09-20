MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin daha öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." denildi.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZMSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.