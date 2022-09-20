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MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ekleme: 20.09.2022 - 16:27 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin daha öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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