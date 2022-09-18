İptal edilen KPSS başladı: Milyonlarca aday ter döküyor

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak.Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.Sınav dolayısıyla çok heyecanlı olmadığını dile getiren Rojda Abik, 'Pek hazır değilim. O yüzden stresli değilim. Kendimi denemek için gireceğim.' dedi.Kızını sınava getirdiğini söyleyen Sevda Güleç, 'Psikolojileri çok bozuldu bütün gençlerin. Bu ikinci tekrardan, sil baştan. Yazık bu emek eziyete. Bu çocuklara yazık günah. İnşallah bu sefer bir şey olmaz. Bir senedir hazırlanıyorlar. Bir seneleri çöp oldu. Maddiyatı bıraktım, manevi olarak psikolojileri çok bozuldu.' ifadelerini kullandı.Güleç, kızının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü mezunu olduğunu belirterek, kazanması halinde tercih yapacağını aktardı.Çalıştığı için sınava kapsamlı bir şekilde hazırlanamadığını ifade eden Nisa Demirkıran, 'Üstün körü baktım. Dershaneye falan gidenler varmış. Belli bir puanın üstünde alırsam yaparım. Zannetmiyorum çok yüksek puan alacağımı. Bir de ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Benim atanmalarım biraz daha yüksek oluyor. O yüzden 70'le atanamam diye düşünüyorum. Geçen sefer 83-84'le atandık en son.' diye konuştu.Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.