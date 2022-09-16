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Sosyal konut projesinde aslan payı Tuzla’nın

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul’a yapılacak 50 bin konutta aslan payı Tuzla’nın oldu.

Ekleme: 16.09.2022 - 13:36 Güncelleme: 16.09.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Sosyal konut projesinde aslan payı Tuzla’nın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 bini İstanbul'a, bunlardan da 20 bin 920 adeti Tuzla'ya yapılacak. Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Konaşlı Mevkiine yapılacak sosyal konut alanında incelemelerde bulundu.

EN SOSYAL DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Başkan Yazıcı burada yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesi; dünyanın en sosyal devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunun bir kez daha ilanıdır. İstihdam odaklı ekonomik politikalar, üniversite öğrencilerimiz için açılan yurtlar, asgari ücret düzenlemeleri, tarımsal ürün destekleri ve onlarca sosyal uygulamaya eklenen bu hizmet halkası eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Sosyal Devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la gurur
duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesinde aslan payı Tuzla’nın

250'DEN FAZLA SEKTÖR HAREKETLENECEK

İlan edilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 750 bin konut ve 50 bin iş yeri yapılacağını, konutların 20 bininin Tuzla'da yapılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade eden Başkan Yazıcı, 'Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkan tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran ise Tuzla'nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması' dedi.

TUZLAMIZ ARTIK EN PARLAYAN YILDIZ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzlamızda 20 bin 920 konutun yapılması demek yeni bir şehir kurulması demek. Halihazırdaki şehrimizle bu yeni şehri biz entegre edeceğiz. Artık Tuzla İstanbul'un parlayan yıldızı değil, en parlayan yıldızı olacak. Eminim ki hali hazırda bulunan şehrimize, yeni oluşacak şehrimizin de ulaşım alt yapı dâhil olmak üzere en iyi şekilde entegrasyonunu sağlayacak hem ülkemizin hem İstanbul'un hem de Tuzla'nın kazanacağı muhteşem bir projedir. Bu projeyi bir fırsat olarak değerlendirmek ve Tuzla'yı İstanbul'un görkemli şehir merkezlerinden birine dönüştürmek arzusundayız. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.
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