KPSS öncesi son hazırlıklar tamam! Kimliğini unutanların imdadına polis yetişecek

KPSS öncesi hazırlıklar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı sınav öncesi adayların mağduriyet yaşamaması için geniş önlemler aldı. Adayların sınava geç kalmamaları için 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri görev başında olacak. Herhangi bir kimlik kaybı veye unutulmasına karşı Nüfus Müdürlükleri, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak.

Bakan Soylu Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli; olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...