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CHP'li Bilecik Belediyesi'nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sağ kolu olarak bilinen aynı zamanda belediyede itfaiye şefi olarak görev yapan S.Y. (35), uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ekleme: 16.09.2022 - 14:49 Güncelleme: 16.09.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bilecik Belediyesi'nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
CHP'li Bilecik Belediyesi'nde zabıta müdürü olarak görev yapan Bulgaristan doğumlu 2 çocuk babası S.Y. (35), rüşvet iddiaları yüzünden Semih Şahin'in başkanlık görevinden uzaklaştırılmasıyla beraber zabıta müdürlüğü görevinden alınıp, itfaiye biriminde görevlendirildi.

185 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

Daha önceden kaydı olduğu iddia edilen eski zabıta müdürü, dün gece saat 02.00 sıralarında narkotik polisi tarafından alınan bir ihbar sonrası yapılan operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilde 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

TUTUKLANDI

Kendisini gözaltına alan polis ekiplerine zabıta müdürü olduğunu belirten S.Y., emniyetteki sorgusunun ardından '6136 SKM ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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