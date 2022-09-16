Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu

Son dönemde CHP'li belediyelerdeki usulsüz ihaleler ile ilgili dikkar çeken açıklamalarda bulunan CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü öne sürdü.'AKŞENER'İN DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR''Ekrem İmamoğlu, Macron modeli üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.' diyen Yarkadaş, 'Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.' ifadelerini kullandı.'MEKİK DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR'İmamoğlu'nun metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu ile yemek yediğini anımsatan Yarkadaş, 'Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor. Bu bağlamda İYİ Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı.' diye konuştu.'MERAL HANIM İLGİNÇ ADIMLAR ATIYOR'Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Şöyle ilginç bir yere götürüyor İYİ Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.'