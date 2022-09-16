Bakan Soylu duyurdu: Nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak

KPSS sınavı için geri sayım devam ederken Bakan Soylu sınava katılacaklar için sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.Bakan Soylu şu değerlendirmelerde bulundu:KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladıAdaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...