Bakan Soylu duyurdu: Nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS nedeniyle 18 Eylül Pazar günü nüfus müdürlüklerinin saat 07:00-15:00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.
KPSS sınavı için geri sayım devam ederken Bakan Soylu sınava katılacaklar için sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Bakan Soylu şu değerlendirmelerde bulundu:
KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı
Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...