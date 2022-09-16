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4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

ABD'li fizikçi ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Antik Mısır'dan kalma bir çanakta bulunan 4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi. Ekmeğin aroması için “inanılmaz ve yeni" diyen Blackley, deneyimin her adımını fotoğrafladı. İşte 4 bin 500 yıllık maya kullanılarak yapılan ilginç ekmek...

Ekleme: 16.09.2022 - 12:54 Güncelleme: 16.09.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı
ABD'li bilim insanı ve ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Mısır kazılarında ortaya çıkan seramiklerin içinde bulunan ekşi mayaları kullanarak bir somun ekmek hazırladı.

Blackley, 'Bu proje Mısır bilimi ve ekmek pişirme sevgimden doğdu.

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Mısırlıların çok sevdiği ekmeği tekrar yapabileceğimi fark ettim' dedi.

Blackley'in ekmeği pişirme aşamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Blackley, Harvard'daki Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden maya örnekleri almak için bilim insanı Dr. Serena Love ve mikrobiyolog Richard Bowman ile birlikte çalıştı.


4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Bilim insanı, Twitter hesabında mayanın bir zamanlar bira ve ekmek yapımında kullanılan seramik kaplardan topladıklarını açıkladı.

'Eğlence ve deneme için bu ekmek normal mayalı ekmeğin pişirildiği fırında pişirildi. Ancak Mısırlılar gibi pişirmek için önümüzdeki birkaç ay için gerekli aletleri geliştiriyoruz' diyen Blackley, 'İşlem çok karmaşık çünkü bu değerli örnekleri kirletmeden toplamamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Seamus Blackley ve diğer bilim insanları bir yıl boyunca seramik kaplardan örnek toplayarak içindeki mikroorganizmaları inceledi.

Ardından ekmek yapımına yetecek kadar maya toplandı.

Ekip sterilize edilen mayayı, organik tahıllarla birleştirdi ve üzerine biraz su ile saf zeytinyağı ilave etti.

Sonuç olarak 21. yüzyılda, binlerce yıl öncesinin tarifiyle bir somun ekmek ortaya çıktı.

Blackley, 'Fikir, 4 bin 500 yıl öncesinde kullanılan tarif ve o dönemde kullanılan ekşi maya ile ekmek yapmaktı.

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Ekmeğin aroması, tattığım hiçbir şeye benzemiyor' dedi.

Deneyinin her adımını fotoğraflayan Seamus Blackley, ekmeğin aroması için 'inanılmaz ve yeni' dedi.

Blackley heyecanını, 'Alıştığımız hamurdan çok daha tatlı ve daha zengin' cümleleriyle dile getirdi.

Bilim insanı 'Deney inanılmaz derecede heyecan verici. İşe yaradığı için çok şaşkınım' cümlelerini kullandı.

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı


Deneyiminin sonuçlarını sosyal medyadan paylaşan Blackley, pişirdiği ekmeğin normal ekmeklerden daha 'zengin ve tatlı' olduğunu söyledi.

'Ancak yenmesinin uygun olup olmadığını onaylamak için örnekler daha çok araştırılmalı.'

Blackley, 'Bunun sadece deneme için olduğunu unutmayın. Numune saf değildi ve iyi analiz edilmedi. Bu yüzden önümüzde daha çok iş var' şeklinde konuştu. Blackley, Love ve Bowman'ın örnekleri gelecek sene analiz edeceklerini de söyledi.



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