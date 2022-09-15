CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret

CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aldığı oyların azlığı nedeniyle çalışma başlatmıştı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde, parti içinde 'Doğu Masası' ekibi kurulup, bölgedeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle görüşülüyor.Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası heyeti, Hakkari'ye üye katılım töreni için yola çıktı.Hakkari'ye doğru yol alan heyet yolda, 68 kuşağı önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da aralarında bulunduğu gençlerin Hakkari'de Zap Vadisi'nde yaptığı Devrimci Gençlik Köprüsü'nü ziyaret etti.Anka'nın haberine göre heyet, ziyarette hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Boğaziçi Köprüsü'nün yapımı gündemdeyken 1969 yılında Hakkarililerin Zap Suyu üzerine köprü yapılması talebini üzerine Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da aralarında bulunduğu isimler, Devrimci Gençlik Köprüsü'nü inşa etmişti.