Sokak satıcılarına dev operasyon: 28 zehir taciri tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kentte uyuşturucu satışının tamamen bitirilmesi için 6 ay önce geniş çaplı soruşturma başlatılması talimatını verdi. Narkotik Polisi, zehir tacirlerinin, alıcıyla yüz yüze gelmemek için; 10-12 yaşındaki çocukları kurye olarak kullandığı, uyuşturucu maddeleri çikolata, diş macunu, kola gibi ambalajlara koyup internet tabanlı çeşitli mesajlaşma uygulamalarından alıcıya paketlerin konum ve fotoğraflarını göndererek sattığı tespit edildi. Ancak polisin dikkati sayesinde bu tedbirin de boşa çıktığı, bu yönteme başvuran 66 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi. Geçtiğimiz hafta, 87 şüpheliye yönelik 90 adreste 401 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.HELİKOPTER VE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİŞafak vakti operasyona çıkacak ekiplerle toplantı yapan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir'de uyuşturucu satışı bitirmeye kararlı olduklarını belirterek operasyonun eksiksiz tamamlanması için talimat verdi. Helikopter destekli operasyona Özel harekat timleri de katılırken, daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Nevşehir'e gelerek, geniş çaplı operasyon hakkında bilgi aldı. Uyuşturucu madde tedarikçileri ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında toplamda 1 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram esrar maddesi, 45,29 gram eroin maddesi 3 şüpheliden 55 bin 130 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen suç geliri, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök Hint keneviri, 9 extacy, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.28 SOKAK SATICISI TUTUKLANDIHaklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 85'inin gözaltına alındığı, uyuşturucu satın alan 52 kişinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokak satıcılığı yaptığı belirlenen 33 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 şüpheli tutuklama talebi ile 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 28 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.