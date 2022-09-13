'Kürdistan' çıkışıyla gündeme gelen CHP'li Nevaf Bilek'in HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de, 'bakanlık' vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı.Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözleri de eklenmiş, Millet İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye başlamıştı.CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı.CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadelerini kullandı. Bilek 'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır” dedi.Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek'in açıklamasında 'Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.CHP'l Nevaf Bilek'in, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çimencik köyünde CHP adına görevli olduğu ve kendisinin de oy kullandığı sandıktan CHP'ye hiç oy çıkmadığı öğrenildi.Sandıktan çıkan 47 oyun da HDP'ye verildiği görüldü.Bilek'in ise CHP'yi temsil etmesine rağmen HDP'ye oy vermesi sosyal medyada tepki gördü.