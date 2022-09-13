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Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi. Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geçmesinin ardından Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi.

Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Ekleme: 13.09.2022 - 13:23 Güncelleme: 13.09.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu; tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirilmesi için belediye meclisine önerge verdi.

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede; 'Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz' denildi.

Önerge; AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi.

KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.

Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi

Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.

Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi

ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?
KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)
2019 Mart: 5 lira
4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş
(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş
(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş
İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)
2019 Mart: 12 lira 71 kuruş
4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş
KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)
2019 Mart: 1 lira
4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş
MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)
2019 Mart: 2 lira 5 kuruş
4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş
(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)
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