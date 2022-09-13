ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silah eğitimi veren, öldürülen teröristler için taziyeye giden, Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, yine skandala imza attı. Yunan medyasına konuşan ABD'li Senatör Chris van Hollen, Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verirken F-16'ların Türkiye'ye verilmesi için yeni şartlar getirilmesi gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. S-300'lerle yapılan taciz sonrası Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamasında; "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." diyerek Yunanistan'ı uyardı. Bu gelişmelerin yankıları sürerken ABD'li senatör Chris van Hollen, Kathimerini'ye açıklamalarda bulundu.



NATO'nun sık sık 'Önemli bir müttefik' açıklaması yaptığı Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin NATO içerisinde tutarsız bir müttefik olduğunu dile getirdi.





Türkiye'ye yalnızca 45 kilometrelik mesafede olan ve ABD tarafından cephaneliğe döndürülen Dedeağaç ile ilgili açıklamalarda bulunan Hollen, Ukrayna savaşına sonra bu bölgenin önemli olduğunu belirtti. "Sadece askeri açıdan değil, NATO'nun korunması ve cephedeki devletlerin ve Ukrayna halkının kendilerini savunmaları için gerekli teçhizatın sağlanması açısından da önemli olan Dedeağaç limanındaki faaliyetlerde bunu açıkça görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Hollen, daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nde Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' talebinde bulunmasının ardından gazetenin "Ankara'ya eski ve yeni F-16'ların satışı konusunda Senato nerede duruyor?" sorusunu yanıtarken Kongrenin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardındna F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı.



"ENGELLEMEK İÇİN AKTİF ROL OYNADIM"



Kendisinin şahsen F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16'ların satışı ve modernizasyonu ile ilgili de skandal ifadelere başvurdu.





Türkiye'ye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürülmesi gerektiğini belirten Hollen, " Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir" ifadelerini kullandı.



HADDİ AŞAN SÖZLER



Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, DEAŞ'a karşı müttefiki olan YPG/PKK için de F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini iddia etti.



Hollen, Kongre'nin F-35 konusunda baskın rol oynadığını belirtirken, F-16 konusunda da Biden'ın sözlerine rağmen aynı tavrı izleyeceğine inandığını belirtti.