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Temmuz ayında İhracat birim değer endeksi yüzde 6,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttış gösterdi.

Ekleme: 12.09.2022 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Temmuz ayında İhracat birim değer endeksi yüzde 6,2 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
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