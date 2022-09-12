İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! 'Ne yapıyorsun' dediğimde 'masaj yapıyorum' dedi

Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize 'şaka' yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.İşinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi.Şüphelinin davranışlarının cinsel amaçlı olduğunun kabul edildiği iddianamede 'Suçtan kurtulmaya yönelik' savunma yaptığı saptanan Muhammed S. için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında müşteki N.B. 'Güvenlik kulübesindeydim, Muhammed yanıma oturdu. Bacağıma dokunup eliyle sürtünmeye başladı. Masaj bahanesiyle elleriyle sırtıma ve omuzlarıma dokundu. 'Ne yapıyorsun' dediğimde 'masaj yapıyorum' dedi.İyice yanıma yaklaşıp saçlarımı koklamaya başladı. Olayın şokuyla kendimi dışarıya attım, Muhammed de kulübeyi terk etti. Günlerce kendime gelemedim. Bir ay sonra güvenlik kamera görüntülerini talep ettim, bana silinmiş olduğunu söylediler. İşten de çıkarılınca korkulacak bir durum kalmadığı için adli mercilere başvurdum' dedi.Sanık Muhammed S. ise savunmasında 'N.B. ile aramızda normal bir arkadaşlık vardı. Onun eşyalarını taşımasına yardım ettim, bir problemi olduğunda çözmeye çalışıyordum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum' diyerek beraatını talep etti.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye karşı rızası olmadan cinsel amaçlı hareketlerde bulunmasının sabit olduğu anlaşıldığından sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Muhammed S.'nin 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı.'İBB İştirakinde taciz skandalına örtbas' başlığıyla gündeme taşınan haberin ardından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 'yalan' açıklaması geldi. Sosyal medyadan 'Şirketimiz muhasebe ve işletme yönetimi gibi alanlarda site yönetimine danışmanlık yapıyoruz.Site yönetiminde çalışan personelin şirketimizle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır' ifadelerine yer veren Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ise 'Periyodik olarak site yönetimi ve idari personelin denetim ve kontrolünü sağlıyoruz' ifadesinin yer alması akıllarda soru işareti bıraktı.