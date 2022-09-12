Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

WhatsApp geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçmiş ve Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı. WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili haklarında soruşturma yürütülen Meta Platforms (eski unvanı Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin sözlü savunma toplantısı, 11 Ekim'de yapılacak.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp geçtiğimiz yıl uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını kabul etmesini zorunlu tutmasının ardından Türkiye harekete geçmiş ve Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı.Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta şirketi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.WHATSAPP SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAKAyrıca, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Rekabet Kurumu'ndan 23 Ağustos 2022'de yapılacağı duyurulan ardından da ertelenen sözlü savunma toplantısının, 11 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılacağı bildirildi.Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların sözlü savunma toplantısına söz almak üzere ve dinleyici olarak katılabileceği bildirildi.Açıklamada,denildi.