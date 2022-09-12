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Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Vatandaşlar yeniden sıcak havanın hakim olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji'den önemli bir haber geldi.

Ekleme: 12.09.2022 - 10:30 Güncelleme: 12.09.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı
Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Vatandaşlar yeniden sıcak havanın hakim olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji'den önemli bir haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da olduğu 17 ilimiz için sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'de eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklıklarındaki bu düşüş, vatandaşların kışlıkları erkenden çıkarmasına neden olurken, Meteoroloji'den son gelen haber ise sıcak havaları sevenlerin beklentisini boşa çıkardı.

17 İLİMİZ İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Barın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi: '12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

Öte yandan, yarın beklenen kuvvetli sağanağa karşı İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi.

Valiliğin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Yarın (12 Eylül) bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu Yakası'nda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle;

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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