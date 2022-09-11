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Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılması iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bin 105’inci gününde evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Ekleme: 11.09.2022 - 17:05 Güncelleme: 11.09.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Eylül 2019 yılında dağa kaçırılması iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat hasreti sürüyor. Oğlu Fatih Demir için oturma eylemini sürdüren baba Abdullah Demir, oğluna hasret kaldığını söyledi. Oğluna çağrıda bulunan Demir, “4'üncü yılımıza girdik. Biz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. HDP olmasa PKK olamaz. Oğlum, gidişinin 7'nci senesi bitti 8'inci senesine giriyor. Hiçbir zaman seni aramayı bırakmadım ve unutmadım. Sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Senin kandırıldığını biliyorum. Deme ki ben gittim diye ailem bana sahip çıkmaz. Senin başımızın üstünde yerin var. Dön gel artık, ailen seni özledi. Teslim olsanız sizi cezaevine atarlar diye kimse kandırmasın. Öyle bir şey yok. 37 çocuk anne ve babasına teslim edildi. Sen de kaç gel Türk adaletine teslim ol. Yeter ki dön gel, seni asla unutmayız bundan emin ol” diye seslendi.

Oğlu Faruk Taşçı için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı, “9 senedir oğlumdan ayrıyım. Oğlumu gittiği günden beri görmedim. Faruk beni duyuyorsan, korkma gel. Gittiğin yer senin gerçek yerin değildir. Senin yerin benim yanımdır. Bizi, ablan Damla'yı ve babanı tek bırakma. Sana buradan sesleniyorum, gel ablanın ve babanın yanında dur. Ne zaman gelirsen kapımız sana sürekli açık olacak. Teslim olursan devlet sana ceza uygulamayacak. Gittiğinden beri sesini ne duydum ne de gördüm. 37 aile çocuğuna kavuştu. Dönenler hiçbir ceza almadı, sen de almazsın. Çoğu düğününü yaptırdı, sen de gelirsen inşallah düğününü yaptıracağız” dedi.
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