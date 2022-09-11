  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da, 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmelidirler ki; bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'
Ekleme: 11.09.2022 - 23:12 Güncelleme: 11.09.2022 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine "kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin" üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."

Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı! 'Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik!'
Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarih: 'Hep birlikte bineceğiz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı! Açık açık bölücülük yaptı...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Osmanlı'ya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Geçmişine soyuna sopuna bühtan etti!
Hazırlıklar tamamlandı! Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak...
Putin, Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü...
Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard! Komşulara bile çağrı yapıldı
40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber!
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Geri sayım başladı! TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! 'Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez'
Pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit düştü
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı ortaya çıktı
CHP'li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi