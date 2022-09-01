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Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Engin Altay'ın 'hırsız' sözlerine tepki! Ortaya belge koyamıyorsa kendisi suç işliyor!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Savunma sanayisine hizmet eden projeleri elbette destekleriz ancak hırsızlığa tabii ki müsaade etmeyiz" sözlerine ilişkin konuşan Bayraktar, "Kimi kast ediyor? Şayet bizi kast ediyorsa o zaman koysun belgelerini ortaya. Eğer belgelerini ortaya koyamayacaksa kendisi suç işliyor. Bizim bu işi siyasi mecraya çektiğimiz yok. Nedense bize siyasetten taş geliyor. Bunu anlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Engin Altay'ın 'hırsız' sözlerine tepki! Ortaya belge koyamıyorsa kendisi suç işliyor!
Ekleme: 1.09.2022 - 01:02 Güncelleme: 1.09.2022 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Engin Altay'ın 'hırsız' sözlerine tepki! Ortaya belge koyamıyorsa kendisi suç işliyor!
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış Özel programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar'a CHP'li Engin Altay'ın 'Endişesi olmasın, biz savunma sanayisi ile ilgili projeleri bu iktidardan çok daha güçlü bir şekilde destekleriz. Herhangi bir projenin engellenmesi muhalefetin aklının ucundan bile geçmez, savunma sanayisine hizmet eden projeleri elbette destekleriz ancak hırsızlığa tabii ki müsaade etmeyiz' şeklindeki açıklaması soruldu.

Bayraktar'ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

'Açıklamanın ilk kısmıyla ilgili mutabıkız. Biz hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. İlk kısmına her Türk vatandaşının katılması gerekiyor. Şimdi 'hırsızlık' derken acaba bizi mi kastediyor. Velev ki böyle bir şey varsa çıksın, koysun ortaya. Değilse kendisi o ifade ettiği fiili işliyor. Anladığım kadarıyla dünyayı öyle görüyor. Başka birisini kastediyorsa o zaman suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bulunmuyorsa suçu örtüyor. Birileri böyle bir suç işliyorsa, şayet bildiği halde onu gizliyorsa kendisi suç işliyor.

Bizim bu işi siyasi mecraya çektiğimiz yok. Nedense bize siyasetten taş geliyor. Bunu anlayamıyoruz. Biz dediğim gibi bunun lafını yapmıyoruz. Biz hayatımızı adayarak milli savunma sanayiini, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak şekilde geliştirme için mücadele veriyoruz.'

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