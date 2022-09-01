Başkan Yazıcı, balıkçılık sezonunu fenomenlerle açtı!

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 1 Eylül itibariyle kalktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tuzlalı balıkçılar ile ‘Vira Bismillah' diyerek denize açıldı ve ilk ağı denize bıraktı. Ağlara takılan ilk balıklar ise palamut oldu. Balıkçı teknesinde açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Balık sezonunun açılışı bizim ve balıkçılar için bir bayram gibidir. Biz modern Tuzla'yı inşa ederken, Marinamızı yaparken de en modern balıkçı barınağını yaptık. Şu anda balıkçılarımız bu modern balıkçı barınağından faydalanıyorlar” dedi.2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Bin yıllık tarihi ile balıkçı şehri olan Tuzla'da, balıkçılar gemileri ile ilk balıklarını tutmak üzere denize açıldılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Tuzlalı balıkçılar ile Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Başkan Yazıcı'ya sosyal medya fenomenleri Ömer Başdoğan (Nalet Bebe), Mustafa Akan(Mus-Car) ve Reşat Hacıahmetoğlu eşlik etti. Başkan Yazıcı, ‘Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum' diyerek ilk balık ağını denize bıraktı. Ağlara takılan ilk balıklar ise palamut oldu. Gece boyunca denizde kalan balıkçılar, tuttukları bir palamudu pişirerek yediler.“BALIK SEZONUNUN AÇILIŞI BİZİM VE BALIKÇILAR İÇİN BAYRAM GİBİDİR”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Balık sezonunun ilk dakikalarından itibaren denize açıldık. İlk balığı tutacağız inşallah. Vira Bismillah dedik. Balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Balık sezonunun açılışı bizim ve balıkçılar için bir bayram gibidir. Burada kazançları ile beraber bizim sofralarımızı süsleyen balıkları inşallah tutacaklar. Bu sezon da hayırlı ve bol bereketli geçer. Tuzla, İstanbul'un doğu yakasıdır ama mazisinde balıkçılık olan, bin yıllık bir geleneği olan, yaşam tarzı hem de ekonomik katma değer olarak kazancını insanların sağladığı bir balıkçı kasabasıdır. Biz de modern Tuzla'yı inşa ederken, Marinamızı yaparken de en modern balıkçı barınağını yaptık. Şu anda balıkçılarımız bu modern balıkçı barınağından faydalanıyorlar. Tuzlamızın geçmişten gelen bu geleneğini devam ettiriyoruz. Sezonun açılışını yapıyoruz” dedi.“DENİZLERİMİZDEKİ EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”Deniz ve çevre kirliliğinin öneminden bahseden Başkan Yazıcı,” Bir konunun dikkatini çekmek istiyorum. Denizlerimizdeki ekolojik dengeyi korumak, bireysel ve toplumsal olarak hepimizin görevidir. Hiçbir atığımızı denize atmayalım. Özellikle de plastiklerin asla denize atılmaması lazım. Bunlar hem ekolojiyi bozuyorlar. Deniz altındaki bitkilerin yaşamını bozdukları gibi karasal yaşamı ve tüm gezegenimize yayılan ciddi bir çevresel probleme yol açıyor. Bu farkındalık için özellikle buradayız. Denizlerimizi koruyalım. Denizlerimizde yaşam bol ve bereketli olsun. Canlılar bol olsun. Bunlar tutulsun ve sofralarımızı süslesin” dedi.“İLK DEFA BÖYLE BİR DENEYİM YAŞAYACAĞIM”Başkan Yazıcı ile ilk ağı denize bırakan Sosyal Medya Fenomeni Mustafa Akan,” Bugün Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'nın daveti üzerine av sezonunu açmaya geldik. Çok mutluyum. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Daha önceleri olta ile tecrübelerim oldu ama profesyonel anlamda ilk defa av sezonunu açma fırsatı buldum” dedi.