İhtiyaç sahibi ailelere karşılıksız bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin defter, kitap ve diğer kırtasiye masrafları için velilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin 300 TL yardım yapılacak. Her yıl sadece bir kereye mahsus olan yardımlardan belirlenen başvuru şartlarını taşıyan aileler yararlanabilecek. Başvuru işlemleri, valiliklere, kaymakamlıklara bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Devlet kırtasiye yardımı nereden nasıl alınır? Başvurular nereye yapılır? şte merak edilen tüm cevaplar...

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili 12 Eylül'de çalacak. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin defter kitap gibi masraflarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Maddi durumu elverişsiz olan aileler, doldurdukları kırtasiye yardımı formu ile yapılan yardımdan yararlanabilecek.Maddi durumu iyi olmasına rağmen sahte bilgi veya belge ile kırtasiye yardımı başvurusunda bulunanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak.Veliler, gelir belgesi, ikametgah adresi, kira sözleşmesi, İŞKUR kayıt belgesi veya muhtarlıktan alınan belge ile kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilir.Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından kırtasiye yardımı almaya hak kazananlara 1.300 TL ödeme yapılacak.E-Devler üzerinden de kırtasiye yardımına başvurmak mümkün. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden E-Devlet'ten eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım sadece yılda bir kez verilir.Kırtasiye yardımları maddi durumları yetersiz aileler için başlatılan bir çalışmadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımından yararlanabilmektedir.Maddi durumu yetersiz olan dar gelirli ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için karşılıksız olarak ödenir. SGK kaydı olmayanlar kırtasiye yardımı başvurusu yapabilir. Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir.Kırtasiye yardımı talebinde bulunacak ailelerden veli ve öğrenci kimlik belgesi, okuldan alınacak öğrenci belgesi, gelir belgesi, ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği, kira sözleşmesi, İŞKUR Kayıt belgesi ve muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi istenecek.Maddi durumu kırtasiye yardımı için geçersiz olan ancak kendilerini yoksul ve işsiz göstererek yardımdan faydalanan ailelere cezai yaptırım uygulanmaktadır.Aldıkları kırtasiye ve diğer yardımlar faizleriyle birlikte geri ödenmektedir.