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İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik personelleri ve amirleri yaşananları yönetime bildirdi. Tacizi "şaka" olarak gören Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri, yaşananları kayıt altına alan kamera görüntüleri için de "silinmiş" yanıtını verdi. Şüpheli M.E., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifasını verirken, duruma tepki gösteren güvenlik amiri ve personeli ise işten çıkarıldı.

İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Ekleme: 29.08.2022 - 09:01 Güncelleme: 29.08.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Taciz skandalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de patlak verdi. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin sorumlu olduğu Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak görev yapan şüpheli M.E., iddiaya göre aynı sitede güvenlik görevlisi Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara önceki yıl Nisan ayında cinsel saldırıda bulundu. Yaşananların ardından taciz mağduru personeller durumu güvenlik amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. ise çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı tacizi önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından şüpheli M.E., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa ederken, güvenlik amiri Murat T. ve Ü.D. ise işten çıkarıldı. Taciz mağduru kadın skandal üzerine soluğu savcılıkta aldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TACİZ ANLARINI ANLATTI

Savcılığa verdiği ifadede taciz anlarını anlatan Ü.D. 'Gece vardiyasındaydım. M.E. güvenlik kulübesine geldi. Masaj bahanesiyle elleriyle dokunmaya başladı. Bunun üzerine ayağa kalktım, o da iyice yanıma yanaşıp saçlarımı koklamaya çalıştı. Olayın şoku ile kendimi dışarı atmaya çalıştım, günlerce kendime gelemedim, hiç kimseye bir şey söyleyemedim. M.E.'ten sürekli kaçmaya başladım' dedi.

KAYITLAR SİLİNDİ SKANDAL ÖRTBAS EDİLDİ
Olayın ardından site yönetimine şikayette bulunduğunu belirten Ü.D., savcılığa verdiği ifadesinde 'Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.'yla konuştuk. Bana 'Tamam M.E. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' diyerek taciz olayını kapattılar.

GÖRÜNTÜLERİ YEDEKLEMESİNİ SÖYLEMİŞ

Çalışma arkadaşlarının uğradığı taciz skandalının ardından işten çıkarılan güvenlik amiri Murat T. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Murat T. ifadesinde ', Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A., Denetleme Sorumlusu Hayati O. ve Site Müdürü Serkan G. şikayetten sonra beni yönetime çağırdı. Taciz olayını anlattım. Kamera görüntülerini izlemek istediler. Site müdürü Serkan G. görüntüleri açtı.

Şüpheli M.E. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Site müdürüne olayla ilgili görüntüleri yedeklemesini söyledim. Daha sonra ben çıktım' dediği ortaya çıktı.

İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
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