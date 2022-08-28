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Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün; Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer Tarabya'da boğaza nazır villasındaki kaçak inşaatı mühürlediği öğrenildi. Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!
Ekleme: 28.08.2022 - 09:23 Güncelleme: 28.08.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer Tarabya'da boğaza nazır villasındaki kaçak inşaatı mühürledi.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YAPMADI

Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadı.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHÜRLEDİ

Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dahilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında şikayet başvurularına ilişkin gerekli inceleme, iş ve işlemlerin ivedilikle yapılarak neticesinden kendisine verilmesini talep etti.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla 16 Ağustos'ta Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatı mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

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