Bakan açıkladı... 756 milyon TL'lik destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.'756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.'Ödemelerde en yüksek payı 439 milyon 169 bin TL ile TMO Alım Prim Desteği alıyor. İkinci en yüksek ödemeyi ise 278 milyon 528 bin 500 TL'yle Serftirikalı Tohum Kullanım Desteği alıyor.