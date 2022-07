Memur ve emekli maaşı için çifte artış: Her çalışana 844 TL! İşte asgari ücret dahil yeni yıllık hesaplar!

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri artmış oldu. Önce Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zammı açıkladı. Ardından yeni haftada açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı netleşti.ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE 30 OLDU5.004 lira olan brüt asgari ücret 6.471 liraya net asgari ücret ise 4.253 liradan 5.500 TL'ye çıkartıldı. Böylece yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış sonrasında asgari ücrete yüzde 30 oranında bir ara zam daha yapılmış oldu.SABİT GELİRLİLERE ENFLASYON KORUMASIBöylece artan enflasyona karşı sabit gelirliler için bir koruma da oluşturuldu. Ancak ülkenin ve şirketlerin şartları düşünüldüğünde hükümet hem vergi gelirinden vazgeçiyor hem de ayrıca her çalışan için 100 liralık bir desteği devreye sokuyor.Burada vazgeçilen vergi gelirlerinin 90 milyar liranın üzerinde olduğunu görüyoruz.HER ÇALIŞANA 844 TLOcak ayında asgari ücretten verginin kaldırılması ile her çalışan için yaklaşık 676 liralık bir vergi avantajı oluşmuştu. Brüt maaş ile çalışanlar bu avantajı ücretlerinde görürken net maaş ile anlaşanların ise vergi avantajı işveren için olmuştu.Şimdi bu avantaj yeni asgari ücret ile birlikte 844 TL'yi buldu. Böylece her çalışan için maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmayarak 844 TL'lik bir destek sağlanıyor.YILLIK ARTIŞ YÜKSELDİAsgari ücrete bu yıl yapılan her iki zam oranına bakıldığında aslında enflasyona göre bir ayarlama yapıldığı da görülüyor. Yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış o dönem yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti.Daha sonra artan enflasyonla birlikte yapılan güncellemeyle birlikte sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesi de sağlanmış oldu.Bu hesaba bakıldığında kümülatif olarak artış şöyle gerçekleşti.100 birim ücret üzerinden yıllık oran hesabıAralık artışı: yüzde 50.5100 X % 5.5 = 150,5Temmuz artışı: Yüzde 30150,5 X % 30= 195,65Kümülatif yıllık artış: Yüzde 95,65EMEKLİ VE MEMURA ÇİFTE ARTIŞDün açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte emekliler ve memurların da yılın ikinci artış oranları belli oldu.6 aylık enflasyonun yüzde 42,35 olarak gerçekleşmesinin sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında artış aldılar.Memurlar ve emekli memurlar ise enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme artışı olarak yüzde 41,69 oranında Temmuz artışı aldılar.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşında yüzde 25.47 oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 30,95 oranında zam almışlardı.Şimdi SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri ve memurların yıllık kümülatif artışlarına bakalım.SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 100 BİRİM ÜZERİNDEN YILLIK HESAPAralık artışı: Yüzde 25,47100 X % 25,47: 125,47Temmuz artışı: Yüzde 42,35125,47 X % 42,35: 178,60Kümülatif yıllık artış: Yüzde 78,60MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 100 BİRİM ÜZERİNDEN YILLIK HESAPAralık artışı: yüzde 30,95100 X 30,95 : 130,95Temmuz artışı: yüzde 41,69130,95 X % 41,69 : 185,54Kümülatif yıllık artış: Yüzde 85,54BU AY GEÇERLİ OLACAKAsgari ücretle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olacak.Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağından ağustos ayında ödenecek maaşlar 5500 TL'den az olamayacak. Emekli ve memurlar için de bu ay yatacak maaşlar zamlı olacak.Memurlar 8 Temmuz'da zamlı olarak maaşlarını alacak. memur emeklileri ise maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları ise 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.SOSYAL ÖDEMELER ARTTIMemur maaşlarına yapılacak yüzde 41.69 oranındaki artış ile birlikte sosyal ödemeler de artacak.Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engellilere ödenen maaşlar yüzde 41.69 oranında artırılacak. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artmış olacak.