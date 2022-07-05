İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Iraklı 53 yaşındaki Adam Muhammed, eşi ve 2 çocuğuyla İngiltere'de yaşıyor.Elektrik mühensidi Muhammed, bir gece rüyasında İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gördü.Rüyasından oldukçe etkilenen Muhammed, kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.Kendi tasarladığı 3 tekerlekli seyyar aracıyla rotasına uzun süredir devam eden Muhammed, geceyi özel yapım aracında bulunan yatak kısmında geçiriyor.Yolculuğunun Sırbistan geçtiği sırada yanına bir köpek takılan Muhammed, hayvan dostu ile yolunu devam ettirdi.Adam Muhammed, "Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum." demişti.Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde üç tekerlekli seyyar aracıyla 11 ayda 11 ülkeden geçerek Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.