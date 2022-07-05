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İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Gördüğü rüyanın etkisiyle bulunduğu ülkeden kutsal topraklara yürüme kararı alan 53 yaşındaki adam, 11 ülkeden 11 ayda geçerek hedefine ulaştı.

Ekleme: 5.07.2022 - 11:29 Güncelleme: 5.07.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!Iraklı 53 yaşındaki Adam Muhammed, eşi ve 2 çocuğuyla İngiltere'de yaşıyor.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Elektrik mühensidi Muhammed, bir gece rüyasında İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gördü.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Rüyasından oldukçe etkilenen Muhammed, kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Kendi tasarladığı 3 tekerlekli seyyar aracıyla rotasına uzun süredir devam eden Muhammed, geceyi özel yapım aracında bulunan yatak kısmında geçiriyor.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

Yolculuğunun Sırbistan geçtiği sırada yanına bir köpek takılan Muhammed, hayvan dostu ile yolunu devam ettirdi.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

"İmkansız yolculuğu içimdeki güçlü hisle sürdürüyorum"
Adam Muhammed, "Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum." demişti.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!

11 ay sonunda Mekke'de
Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde üç tekerlekli seyyar aracıyla 11 ayda 11 ülkeden geçerek Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.

İngiltere'den çıkan Adam Muhammed, 11 ayda yürüyerek Mekke'ye ulaştı!
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