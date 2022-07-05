CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

Yerel seçimlerle İstanbul'un yönetimine geçen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun megakente hizmet yapmaması artık alay konusu olmaya başladı. Bunun son örneği ise Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu oldu. Yapımına Ağustos 2021'de başlanan yolun toplam 750 metre olduğu ve 500 metresini ise Beykoz Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı. Tam bir senede sadece 250 metre yol yapabilen İBB hiç utanmadan bir de açılış töreni düzenledi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.