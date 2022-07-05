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CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

Yerel seçimlerle İstanbul'un yönetimine geçen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun megakente hizmet yapmaması artık alay konusu olmaya başladı. Bunun son örneği ise Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu oldu. Yapımına Ağustos 2021'de başlanan yolun toplam 750 metre olduğu ve 500 metresini ise Beykoz Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı. Tam bir senede sadece 250 metre yol yapabilen İBB hiç utanmadan bir de açılış töreni düzenledi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Ekleme: 5.07.2022 - 12:07 Güncelleme: 5.07.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Yapımına 18 Ağustos 2021'de başlanan Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu geçtiğimiz gün hizmete açıldı.

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

YOLUN 500 METRESİNİ BEYKOZ BELEDİYESİ TAMAMLADI
Her fırsatta engellendiğini öne süren İmamoğlu'nun açılışını yaptığı yolun toplam 750 metre olduğu öğrenilirken yolun 500 metresini Beykoz Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana kalan 250 metre yolu ancak tamamlayabilen İBB, sosyal medyada tepki çekti. İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen tepkilerden bazıları; 

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!

CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
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CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
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