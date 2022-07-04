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Emekli ve memur zammı kesinleşti! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?

Emekli ve memur Temmuz zammı haberi geldi. Emekli zammı ve memur enflasyon farkı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Öte yandan Haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşen Temmuz zammı ile birlikte masada sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam yer alıyor.

Ekleme: 4.07.2022 - 10:10 Güncelleme: 4.07.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu.

Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti.

Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK

Memur maaşları bilindiği üzere üzere her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ancak bu kez Kabine Toplantısı sonrası alınan kararla beraber Kurban Bayramı öncesi bütün memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde zamlı haliyle hesaplara geçeceği açıklandı.

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Emekli ve memur zammı kesinleşti! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
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