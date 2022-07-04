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CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul’dan Çanakkale’ye düzenli olarak uyuşturucu hap sevkiyatı yaptığı ileri sürülen bir kişi Narkotik Timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ozan I.’nın evinde yapılan aramada piyasa değeri 250 bin lirayı bulan sentetik haplar ele geçirilirken, Ozan I.’nın sevkiyatı, işlettiği belediyenin semt pazarındaki 3 metrekarelik tuvaletinden yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı
Ekleme: 4.07.2022 - 15:03 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı
İstanbul dan belli aralıklarla Çanakkale'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını ve alıcısının Çanakkale Belediyesi'ne ait cuma pazarının tuvalet işletmeciliğini yapan Ozan I. olduğu ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik TİM'leri şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.


SATIŞI TUVALETTEN YAPIYORMUŞ

Ozan I.'ın İstanbul'dan getirdiği sentetik hapları tanesi 50 liradan sattığı ve sevkiyatı tuvaletten yürüttüğünü tespit eden Narkotik timler operasyon için düğmeye bastı. Önceki gün işlettiği tuvalette gözaltına alınan Ozan I.'nın hapları klozet kapaklarının altına yerleştirerek gelen müşterilere hangi tuvalete gireceğini işaret ederek sattığı ortaya çıkarken, evde yapılan aramalarda 3024 adet Smyra Sentetik hap, 21 adet Xanax ve 6 adet Regapen ele geçirildi.

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Ozan I. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı
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