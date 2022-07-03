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Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtlarda yazın ücretsiz kalınacağını açıklaması gençleri mutlu etti: Devletimiz öğrencilerin yanında olduğunu gösterdi. 81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var. Gençler artık özgürce tatil yapabilecek. İşte yaz tatili boyunca 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz konaklama hizmetine ilişkin ayrıntılar ve gençlerin Başkan Erdoğan'a mesajları...

Ekleme: 3.07.2022 - 09:48 Güncelleme: 3.07.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; öğrenci yurtlarını, Türkiye'nin her yerinde, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz konaklamalarına açık olacağını açıklaması öğrencileri sevindirdi. Üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklama imkanı bulabileceğini belirterek, 'Devletimiz öğrencilerin yanında olduğunu gösterdi. Türkiye'yi şehir şehir gezmek en büyük hayallerimizden birisidir. Bu yaz tatil güzel geçecek. 81 ilde kalacak bir evimiz gezecek çok tarihi yerimiz var. Şehir şehir gezsek dahi konaklama ücretini düşünmeyeceğiz. Gençler artık özgürce konaklama derdi olmadan tatil yapabilecek' dedi.

Üniversite öğrencilerinin açıklamaları şöyle:

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Gamzenur Alaş - Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3.Sınıf Öğrencisi: 'Bu karar beni ve yurtlarda kalan tüm arkadaşlarımızı çok mutlu etmiştir. Yazın kamp yapmak isteyen öğrencilerimiz başka şehirde yaz okulu okuyan arkadaşlarımız için çok yararlı oldu'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Talha Doğanay (24) / Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi: 'Devletimiz yine öğrencisinin ve gençliğin yanında olduğunu almış olduğu KYK'larda ücretsiz konaklama kararı ile gösterdi. Biz öğrencilerin ülkemizin kültürü ve manevi yapısını tanımamıza imkan sağladı. 'Tatillerde nerede kalacağız?', 'Ne kadar para harcarız?', 'Oteller çok pahalı' gibi sorulardan bizi kurtarıp sadece tatilin tadını çıkartmamızı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza minnet borçluyuz. Bu yaz tatil güzel geçecek'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Ömer Faruk Çelik (21) Ankara Medipol Üniversitesi: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan her daim biz gençlerin yanında... Geçtiğimiz aylarda KYK kredi burs miktarları, lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için 1700, doktora öğrencileri için 2550 TL'ye yükseltildi. KYK yurtlarında kalan genç öğrenciler için beslenme yardımları aynı şekilde yükseltildi. 570 TL iken 750 TL oldu. KYK yurtlarında kalan gençler için internet kotası 16 GB'den 32 GB'ye yükseltildi. '

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Nisa Nur Yılmaz (23) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi: 'Geçtiğimiz günlerde gelen öğrenci affı müjdesinin ardından şimdi de 81 ilin tamamında belirlenen KYK yurtlarının gençlerin konaklaması için açık olacağı müjdesi hepimizi sevindirdi. Pandemi nedeniyle okullarımızdan uzak kalarak yapmak istediklerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Bu yaz ise tüm ertelediklerimizi yapma fırsatımız doğdu. 81 ilde kalacak bir evimiz gezecek çok tarihi yerimiz var'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Rabia Ünal (22) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: 'Şimdiden hangi şehre seyahat etmeliyiz gibi eğlenceli araştırmalara başladık. Bu müjde sayesinde birçok üniversite öğrencisi yaz ayında farklı bir şehre daha kolay yolculuk yapacak, kendi ülkesini - ülkesinin farklı kültür ve insanlarını daha yakından tanıyarak yazın şahit olduğu bu ülkenin zenginlikleri için daha çok çalışması gerektiği inancı ile üniversitesine geri dönecek ve daha verimli olacaktır'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Beytullah Şener İstanbul Gelişim Üniversitesi - Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölümü (Mezun) 'İstanbul'da öğrenim gören öğrenciler için birçok söz verildi. Bu sözlerin aksine öğrencilerin hayatlarına idame etmeleri zorlaştırıldı. İETT'ye yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencileri muaf tutmayarak bizleri hiçe saydınız. Sayın Ekrem İmamoğlu bunun sonuçlarını Karadeniz turunda iken yanınıza birilerini alarak elbette göremezsiniz. İstanbul öğrenciler için yaşanmaz bir şehir haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile ülkemizin dört bir yanını görmek isteyen biz gençlere sunulan konaklama imkanı bizlerin unutulmayacak kadar değerli olduğumuzu gösterdi'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Veysel Kızanlıklı (20) Edirne Trakya Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencisi: 'Bu yaz Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için yurtların kapısını biz gençlere açan her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Velican Topaloğlu (22) Gazi Üniversitesi: 'Bu yaz tatilini keyifli bir şekilde geçireceğimizin habercisi olan bu kararı duymaktan çok mutlu oldum. Biz öğrenciler yaz tatillerinde farklı bir şehirde özellikle konaklama ücretleri çok zorluyordu. Şimdi ise şehir şehir gezsek dahi konaklama ücretini düşünmeyeceğiz.'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Bayram Gaşi (18) Trakya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf: 'Cumhurbaşkanımıza 18-25 yaşında olan arkadaşlarımıza ülkemizin her yerini gezerken konaklama sorunumuzu ortadan kaldırdığı için teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Havva Gür - Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 4. Sınıf: 'KYK Giresun Sahil Yurdu'nda yıllarımı geçirdim, yepyeni dostluklar edindim. Müdürümüz ve personelimiz ile aile gibi olduk. Cumhurbaşkanımızın yaz döneminde KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkını vermesi benim ve pek çok gencin yararına oldu bu ayrıcalıktan dolayı minnettarız'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Muhammet Kılınç - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat 2. Sınıf öğrencisi: 'KYK yurtlarında kalmak her öğrencinin olduğu gibi benimde kişisel gelişimimi etkileyen, sosyalleşmemi sağlayan çeşitli aktivite ve etkinliklerle beceri ve yeteneklerimi geliştirmeme olanak sağlayan bir kurum oldu. Yurtta geçirdiğim sürece paylaşmanın dostluğun kıymetini daha iyi anladım. Yaz dönemi için KYK yurtları hakkındaki karar hepimizin yüzünü güldürdü'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Ferhat Güvenç Bitlis Eren Üniversitesi/Çevre Sağlığı 1. Sınıf Öğrencisi: 'Sayın Erdoğan'ın 15 Temmuz-1 Eylül arasında öğrenciler için KYK yurdunda ücretsiz kalınması açıklaması çoğu arkadaşlarımız için ve ayrıca benim için de çok iyi karar oldu. Uzayan sınav tarihleri ve bütünleme sınavları için yerinde oldu. Bu kararlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek de az'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Abdullah Akgöl (19) Hitit Üniversitesi - Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü 1. Sınıf: 'Çorum Kerebi Gazi Erkek Yurdu'nda daha ilk yılımda çok güzel vakitler geçirdim. Personellerimizle abi abla kardeş gibi olduk hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ında yaz tatilinde KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkını vermesi birçok öğrenci arkadaşlarımızın yararına oldu Cumhurbaşkanımızın bize yani gençliğe yaptığı her şey için müteşekkiriz'

Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Caner Arslan- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronimi ve Mutfak Sanatları 2. Sınıf öğrencisi: 'Bu açıklama biz öğrencilerin yüzünü güldürdü. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tutumuyla yine bizlerden yana olduğunu göstermiştir'
Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!
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