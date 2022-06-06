Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!

CHP'ye yönelik sözleri sonrası Meral Akşener tarafından 'genel başkan yardımcılığı' görevinden alınan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı yayında, bir kez daha ittifak ortaklarını hedef almış, 'CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır.' demişti.Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi hedef alan 'gusül abdesti' çıkışını değerlendirdi.Millet İttifakı fertlerinin 50+1 sistemi nedeniyle zaman zaman kendilerini bile yalanladığını vurgulayan Şener, 'Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar. O zaman böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer bir gusül abdesti alman gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra gusül abdesti almanız lazım.' demişti.Şener'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:Ortada bir siyaset, ilke ve politika, öneriler ortaya atacak bir siyasi tutum yok. Onun yerine, yerel seçimlerde oluşmuş 50+1'e nasıl ulaşırız? Yerel seçimlerdeki ittifak modelini genel seçimlerde nasıl uygularız üzerine kurulu bir anlayış var. Partiler arasındaki ilkeler kayboluyor. Kimin ne dediği ne demediği, kendisini yalanlayan siyasi söylemler ortaya çıkıyor.50+1 üzerinde üç adayın üzerinde duruluyor. Anket firmalarının üzerinde durduğu konu üç aday; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş. İlginç isimler ortaya çıktıkça tartışmalar daha da büyüdü.Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda kendi çevrelerinde, gazeteciler arasında büyük bir lobi oluştu. Neden aday olmaması gerektiğini söylediler en son da inancıyla nereli olduğuyla uğraştılar. Genelde rakiplerinin bunu yapması, toplumsal desteği aşağıya çekmesi beklenir.Yavuz Ağıralioğlu çok ilginç sözler sarf etti; 'CHP'ye oy verdiğini görse sağ seçmen, gusül abdesti alır' dedi. Bunun ne demek olduğunu toplumda herkes bilir. Böyle bir partiyle neden ittifak yapıyorsunuz? Eğer böyle bir gusül abdesti alman gerekiyorsa, altılı görüşmelerden sonra gusül abdesti almanız lazım. Utanma kalmayınca her şeyi söylüyorlar.'