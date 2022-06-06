İstanbul’da 1685 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 1685 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderim merkezine gönderilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetim yaptı. Denetim sırasında yasal kalış hakları olmayan toplam 1685 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.