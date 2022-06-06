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Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MİT TIR'ları kumpası belgelerini CHP'li vekil Enis Berberoğlu'na verdiğini öne süren CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin arkasında olduğunu ve konuşulanların gerçek olduğunu belirten Sevigen, "Açıklama yapması gereken Berberoğlu değil, Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan" dedi.

Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
Ekleme: 6.06.2022 - 22:27 Güncelleme: 6.06.2022 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
CHP eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, 24 TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili belgeleri Enis Berberoğlu'na verdiğini söylemişti.

Sevigen açıklamasında, 'Belgeleri Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?' demişti.

SEVİGEN'DEN YENİ AÇIKLAMA: HODRİ MEYDAN
Ülke gündemini sarsan açıklamalar sonrası bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sevigen, 'Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir.' dedi.

Açıklama yapması gereken kişinin Berberoğlu değil Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Sevigen, 'Hodri Meydan!' ifadelerini kullandı.



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