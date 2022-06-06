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3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak

3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna detayları ile duyuracak. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile '3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?' 'Ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?' soruları da yanıt bulmuş olacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Ekleme: 6.06.2022 - 09:02 Güncelleme: 6.06.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge son durum hakkındaki detayları bugünkü Kabine toplantısının ardından açıklayacak.

GÖZLER 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI VE KABİNE TOPLANTISI KARARLARINDA

Kamu çalışanlarının gözü bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.


Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.


Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak. Böylece eline geçen tutar 216 bin lira olacak. Memur-Sen'in önerdiği tazminat yansıtma oranlarında da güncellemeye gidiliyor.

Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.

3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.

Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.
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