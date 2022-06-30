İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 150'nin altında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün bugün yurt içindeki tüm silahlı terörist sayısının toplamının 150'nin altına indiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün bugün yurt içindeki tüm silahlı terörist sayısının toplamının 150'nin altına indiğini açıkladı.Soylu açıklamasında, 'Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi.' dedi.Ayrıntılar geliyor...