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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 150'nin altında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün bugün yurt içindeki tüm silahlı terörist sayısının toplamının 150'nin altına indiğini açıkladı.

Ekleme: 30.06.2022 - 12:15 Güncelleme: 30.06.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 150'nin altında!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün bugün yurt içindeki tüm silahlı terörist sayısının toplamının 150'nin altına indiğini açıkladı.

Soylu açıklamasında, 'Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...
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