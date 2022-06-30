  • USD: 16,66 - 16,69
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 451,2 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 231,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ekleme: 30.06.2022 - 13:12 Güncelleme: 30.06.2022 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı!
Bakanlık, 31 Mart 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 451,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 56,8 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 231,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,5 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 842,4 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 3 trilyon 540,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 42,6 olarak hesaplandı.
Sanal belediye başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'ten tepki: Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var?
NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Stoltenberg'den açıklama: 'Rusya ile NATO arasında savaş olabileceğini biliyoruz
Yunanistan'dan Erdoğan itirafı: Biz bunu unutuyoruz! Ülkesine galibiyetle dönüyor...
Cüneyt Arkın'a son veda...
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
PKK cebe sızdı
Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı
Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor!
Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Koca'dan açıklama
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari Ücret ne kadar olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da...
Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Reyhanlı Katliamının talimatını veren Mehmet Gezer Türkiye'ye getirildi
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım! NATO'nun gücüne her zamankinden daha fazla bağlıyız!
Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor!

Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor!

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...