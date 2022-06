Bakan Karaismailoğlu: Geleceğin Türkiye'sini inşaa etmeye devam ediyoruz

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulaştırma 2053-Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, programa Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelerden geldiklerini, ekiplerin durmaksızın çalışmalara devam ettiğini söyledi.Batı Karadeniz'deki bu son yağışların geçen yıl 11 Ağustos'takinden çok daha etkili düştüğünü ancak hasarının çok daha az olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, '11 Ağustos'ta yaşanan afetten aldığımız dersler ve onun sonucunda yapmış olduğumuz yatırımlar, dere ıslahları, yollar, köprüler sayesinde çok daha az hasarla atlattık. Hayat normale dönmek üzere, devlet millet ele ele bütün zorlukların üstesinden hep birlikte geliyoruz. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bizi üzen 2 kaybımız var, onun dışında diğer bütün maddi hasarların hepsi devletimiz tarafından karşılanıyor.' ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, lojistik sektörünün gittikçe daha da entegre hale gelen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı olduğunu belirtti.Küreselleşen dünyada, 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir coğrafyanın merkezinde olan Türkiye'nin öneminin her geçen gün arttığını aktaran Karaismailoğlu, 'Çünkü ülkemiz, üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip. Bu gerçekler ışığında, Türkiye'mizde dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapılarını tesis etmekteyiz.' diye konuştu.Karaismailoğlu, bu kapsamda ana hedefleri olan lojistik süper güç olma yolunda ilerlediklerini, tüm adımlar için pusulalarının ise '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' olduğunu söyledi.Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızda olduğunu ve gayelerinin buna ayak uydurmak değil, dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlanmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, 'Bu bilinçle yalnızca bugünü değil, tam 30 yıl sonrasının Türkiye'sini, çocuklarımızın refah ve aydınlık ülkesinin altyapısını planlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Bu planlarımızda, Körfez'imizin anahtarı, ülkemizin değeri Kocaeli'mizin sunduğu katkıyı çok önemsiyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ticaret ağıyla Kocaeli, farkını ortaya koymaya devam etmektedir.' dedi.Bakan Karaismailoğlu, bu yılın mayıs ayında Türkiye'deki en fazla yük elleçlemesinin gerçekleştirildiği Kocaeli limanlarında, ocak-mayıs 2022 döneminde elleçlenen konteyner miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış kaydedilmesinden dolayı emeği geçenleri kutladı.Karaismailoğlu, demir yolu ve kara yollarının birleştiği, limanlarıyla deniz ticaretinin etkin olduğu Kocaeli'nin Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım ve ticaretin nabzının attığı merkez olduğunu hatırlattı.İmalat sanayi bakımından Türkiye'nin en önde gelen illeri arasındaki Kocaeli'de düzenledikleri bu çalıştayın, değerli sonuçlarıyla kıymetli bir veri sağlayacak ve planlamalara yol gösterici olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Çalıştayımızda; ulaşım yatırımları, lojistik merkezlerimiz ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, çevreci enerji kullanımı ve emisyonun düşürülmesi gibi çok kritik konular masaya yatırılacak. Ulaşım ve altyapı politikamızın en önemli odağı lojistiğin; ülkemizin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatına etkilerini hep birlikte ele alacağız.' diye konuştu.'DÜNYAMIZIN TİCARETİNİN VE EKONOMİSİNİN CAN DAMARI DA LOJİSTİK SEKTÖRÜDÜR'Karaismailoğlu, her gün birbirine daha da yakınlaşan, ilişkileri, bağları kuvvetlenen bir dünya olduğunu ve bugün, ülkeler arası bağlantısallık kavramının en önemli hususlardan biri haline geldiğini aktardı.Buna göre dünyayı, Türkiye'ye bağlama gibi iddialı hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Karaismailoğlu, 'Ayrıca; yakınlaşan ve bağlantıları kuvvetlenen 'küresel bir köye' dönüşmüş dünyamızın ticaretinin ve ekonomisinin can damarı da lojistik sektörüdür. Uluslararası pazarlarda rekabetin artması, müşteri memnuniyetinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte ülkemizde de hızla dönüşen ve büyüyen lojistik sektörü bu dinamizmine yakışır bir ilgiyi hak etmektedir. Artık, rekabette öne çıkanlar; ürünlerini daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde pazarlara ulaştıran firmalar ve ülkelerdir.' değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana yaptıkları ulaştırma ve haberleşme yatırımları sayesinde ülkenin, pandemi ve krizlere rağmen, üretim ve ihracatta rakiplerine fark atmayı başardığını belirterek, devlet aklıyla ürettikleri doğru projelerle Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksinde (LPI) 2023 yılında ilk 25; 2053'e kadar da ilk 10 ülke arasında yer alma hedefiyle daha çok çalışacaklarını dile getirdi.Ulaşım ve iletişimde, bugünleri imar ederken, yarınları da planladıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Bugün, dünya nüfusunun yüzde 50'si kentsel alanlarda yaşamakta. 2050 yılında bu oran yüzde 70'e varacak. Bunun sonucu olarak, dünya ekonomisinin yüzde 90'ından fazlası da kentsel alanlarda üretilecek. 2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin; yolcu sayısı-kilometre cinsinden 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca, 2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin; 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor.''GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'Karaismailoğlu, tüm çalışma ve hedeflerini bu öngörüler ışığında yenilediklerini, ulaşım ve haberleşme alanlarında yürüttükleri yeni sürecin bütünsel kalkınma odaklı, etkin ve dünyayı Türkiye'ye entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir süreç olduğunu vurguladı.Ulaştırma ve lojistikte, bu iddialarına yakışır biçimde; küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir ülke olmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:'Birileri her zamanki gibi sadece konuşmayı sürdürürken, biz hizmet üretmeye, milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam ediyoruz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Son 20 yılda yaptıklarımız, hedefimize her geçen gün yaklaştığımızın, bundan sonra da yapacaklarımızın en büyük kanıtıdır.'