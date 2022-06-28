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7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını duyurdu. Bakan Yanık, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek." dedi.

7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
Ekleme: 28.06.2022 - 00:37 Güncelleme: 28.06.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından '15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları' yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.

7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...

Derya Yanık, paylaşımında, '12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı.' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

'Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz.

Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek.

İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda.'
7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
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