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Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!

Son dakika: Kurtlar Vadisi'nde 'Tuncay' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Osman Wöber'den bugün üzen haber geldi. 'Deve Tuncay' lakaplı Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi ise yine ünlü sanatçı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar...

Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
Ekleme: 26.06.2022 - 00:52 Güncelleme: 26.06.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
Son dakika: Kurtlar Vadisi'nde 'Tuncay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Osman Wöber'den bugün üzen haber geldi. Osman Wöber'in ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Wöber, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Acı haberi ise yine ünlü sanatçı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Alagöz paylaşımında, 'Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!

OYUNCULUK EĞİTİMİ

1986 - Msü Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü

DİZİ DENEYİMLERİ

2018 - Ağlama Anne (Nevzat)

2017 - İsimsizler

2017 - Seni Kimler Aldı (Metin)

2016 - Aile İşi (Sami)

2013 - Osmanlı Tokadı (İskender)

2011 - Hayat Devam Ediyor

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı)

2003 - Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı)

1994 - İnce İnce Yasemince (Başkomiser)

1987 - Ateşten Günler

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan)

Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!

SİNEMA DENEYİMLERİ

2017 - Öteki Taraf (Patron)

2009 - 4 Çehar

2005 - Organize İşler (Komiser)

1998 - Cumhuriyet

1994 - Sekizinci Saat (Sinan)
Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
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