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CHP'li Toprak'ın 'Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman'a indirilmedi' iddiasını CHP yalanladı

CHP'li Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın Dalaman'a inişine izin verilmediği iddiası bu kez CHP'den döndü. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ı yalanladı ve 'Asparagas' ifadesini kullandı.

CHP'li Toprak'ın 'Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman'a indirilmedi' iddiasını CHP yalanladı
Ekleme: 22.06.2022 - 19:56 Güncelleme: 22.06.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Toprak'ın 'Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman'a indirilmedi' iddiasını CHP yalanladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın yangın bölgesi olan Dalaman'a inişine izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

TOPRAK: DALAMAN'A UÇUŞ İZNİ VERMEDİLER

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama gerçekleştirdi.

Toprak, "Marmaris yanıyor! Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!" iddiasında bulundu.


DEMİR: BU KONUDA ÇIKAN HABERLER ASPARAGAS

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Erdoğan Toprak'ın söz konusu paylaşımını sildiği öğrenildi.
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